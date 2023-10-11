Легендарна співачка Ніна Матвієнко народилася в багатодітній сім’ї в селі Неділище Житомирської області. Там вона провела своє дитинство, а з віком часто приїжджала в рідну домівку, яка стоїть донині.

У мережі показали, який вигляд має будинок, у якому народилася Ніна Матвієнко. Варто зазначити, що будівлю реконструювали саме на прохання артистки, адже вона хотіла її зберегти. Зараз у будинку ніхто не живе.

– Звісно, нині цей будинок дещо реконструйований. Саме Ніна Митрофанівна була ініціатором зберегти батьківський дім. Вона попросила хлопців зробити певний ремонт. У такому стані він зберігається й донині. Наразу тут ніхто не живе, – поділився житель Неділища Роман Ревчук.

Окрім хати збереглася також криниця та яблуня. Востаннє артистка була в селі 2021-го.

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Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо, що Ніна Матвієнко померла. Артистці було 75 років.