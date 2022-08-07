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Стосунки набирають обертів: Дорофєєва понянчилася з дітьми Кацуріна

7 Серпня 2022, 18:26
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Стосунки набирають обертів: Дорофєєва понянчилася з дітьми Кацуріна
Джерело: Надя Дорофєєва

Українська співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Михайло Кацурін перестали зовсім приховувати свої стосунки від публіки. Закохані діляться спільними фотографіями та показують, як проводять час разом.

Цього разу пара показала, як няньчить дітей ресторатора від попереднього шлюбу.

Так, в Instagram-stories Наді та Михайла з’явилися знімки з дітьми Кацуріна. Михайло показав, як Дорофєєва грала з його шестирічною донькою Олександрою.

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– Людське поєднання, – прокоментував знімок він.

Надя також поділилася знімком, на якому ресторатор годує свого однорічного сина Івана.

– Чоловіки на нараді, – написала виконавиця.

Діти у Михайла від шлюбу із дизайнером Дашею Кацуріною. Очевидно, що Дорофєєва має хороші стосунки з дітьми коханого, оскільки раніше вони дружили сім’ями.

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Міша Кацурін Надя Дорофєєва
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