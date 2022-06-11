Російські пропагандисти зіпсували українську пісню Пливе кача, яка стала символом Революції Гідності, переспівавши її та знявши відео на території розбомбленого комбінату Азовсталь, де наші захисники героїчно захищалися від навали окупантів.

Пісню українською виконали російський журналіст та співак Акім Апачев та співачка Дар’я Фрей, заявивши, що українська мова – це трофей, який вони забирають собі.

Примітно, що Апачев знає українську – він родом із Маріуполя і зараз повернувся до міста на боці тих, хто його зруйнував.

Зараз дивляться

Кліп з піснею вже викликали хвилю обурення українських користувачів:

Тільки демон міг зняти такий кліп і з таким текстом пісні.

Мені цікаво, як швидко і як далеко ви бігтимете? Обов’язково зніміть кліп про це, якщо не станете негативно живими.

Століттями вони нам заздрять. Ми маємо мову, історію, культуру. Їхня історія поміститься максимум на один аркуш А4.

Чекайте на відповідь від України. Скоро Червона площа здригнеться від нашого гопака.

На відміну від російських музикантів, українські зірки не намагаються красти чуже – вони допомагають підтримати бойовий дух країни. Наприклад, днями Вєрка Сердючка заспівала символічну пісню Геть з України, москаль некрасівий на імпровізованому концерті в підземці. Аналогічно вчинили і ТНМК.