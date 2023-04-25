Співачка Світлана Тарабарова показала першу зустріч старших дітей із новонародженою сестричкою.

Артистка оприлюднила зворушливі кадри, на яких її чотирирічний син Іван і дворічна донька Марія вперше познайомилися з новим членом родини. Очевидно, малюки раді сестричці, вони уважно спостерігають, як вона спить, тримають її за руки, чіпають і просто розглядають.

– Хочу поділитися з вами цим теплом. Наша перша зустріч всією сім’єю. Дякуємо всім ще раз за привітання. Стільки любові, – написала під фото Тарабарова.

Нагадаємо, 19 квітня стало відомо, що Світлана Тарабарова втретє стала мамою. В Instagram артистка оприлюднила фото з лікарняного ліжка, на якому вона зображена з донькою.

Ім’я новонародженої дівчинки Світлана з чоловіком Олексієм Бондарем поки що приховують.