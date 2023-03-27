Телеканал СТБ ухвалив рішення скасувати прем’єру серіалу Останній лист коханого, прем’єра якого була запланована на 27 березня.

– Мовник проведе додаткові індустріальні консультації для обговорення та ратифікації використання цифрових технологій у контенті, зокрема зважаючи на кращий міжнародний досвід, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у трейлері до серіалу Останній лист коханого обличчя російського актора Прохора Дубравіна замінили діпфейком українця – Дмитра Саранскова.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що зйомки серіалу Останній лист коханого проходили до повномасштабної війни. Прохор Дубравін знімався у багатьох українських фільмах, однак після 24 лютого 2022 року став на бік ворога – не висловився на підтримку України і не засудив криваві дії РФ.

Сам Дубравін зробив вигляд, що не розуміє, чому його обличчя замінили українцем.

Своєю чергою українець Дмитро Сарансков гучну історію ніяк не прокоментував.

Нагадаємо, з 24 лютого 2024 будь-яка участь громадян РФ у виробництві проєктів медіагрупи Starlight Media (СТБ, ICTV, ICTV2, Новий канал) – заборонена внутрішніми правилами групи.

Телеканал СТБ, як мовник із найбільшою в країні кількістю та архівом програм, реаліті-шоу зокрема, збільшив інвестиції і залучає не тільки внутрішні ресурси, а й зовнішніх підрядників для дублювання російськомовних українців у такому реаліті-контенті. Робота над перекладом архівних продуктів є особливо важливою зараз, коли прагнення знімати новий український контент обмежується безпековими та економічними можливостями галузі.