Лідер гурту Друга Ріка Валерій Харчишин розповів, що думає про тих зірок, які виїхали з України. Артист зізнається, що ставиться до таких рішень із розумінням.

– Розумію тих, хто виїхав до або під час війни. Коли ти перебуваєш за кордоном і спостерігаєш за всіма прильотами і подіями, які відбуваються – це набагато страшніше відчувається, ніж удома, – озвучив свої думки Валерій в інтерв’ю Кар’єрист.

Харчишин додав, що в безпечному місці ти швидко адаптуєшся до нових реалій.

– Спокій швидко приходить, коли ми їздимо з гастролями – третій чи четвертий день, і ти вже в інших реаліях, немає війни. Але коли ти занурюєшся в українські реалії, то тобі стає страшно на контрасті. Я розумію тих, хто не хоче повертатися, і як складно тим, хто на це зважився, – заявив музикант.

Утім, щодо артистів, які виїхали з України, лідер гурту Друга Ріка відповів доволі стримано: Вони втратили для себе Україну, і не відкрили для себе Європу.

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Нагадаємо, що раніше Харчишин розповів, як отримав білий білет. Як виявилося, у музиканта немає деяких органів через ДТП. На тлі цього Валерій може легально залишати Україну, і навіть без даних про травму може робити це як багатодітний батько.