Відома українська телеведуча Леся Нікітюк заспівала конкурсну пісню фіналістів відбору на Євробачення Kalush Orchestra. Йдеться про композицію Stefania.

– Hello, Ukraine! Ця пісня для тебе, – зазначила Нікітюк і почала співати.

Також вона пожартувала, що продовження її співу зможе почути той, хто захоче стати її продюсером.

– Хочете послухати далі? Станьте моїм продюсером, – заявила Леся.

До речі, нині саме Kalush Orchestra може представити Україну на Євробаченні. Після того, як переможницю Нацвідбору Аліну Паш не допустили до конкурсу чи вона сама відмовилася, цю місію мовник запропонував саме гурту Kalush Orchestra.

Скандал навколо її особистісті спалахнув на тлі поїздки до Криму у 2015 році. Дівчина надала довідку, але вона виявилася підробленою. Такий документ їй підсунула директорка, з якою Аліна вже попрощалася. Через те, що дані про перетин кордону зберігаються лише п’ять років, Паш так остаточно і не змогла довести свою правоту. Мовляв, те, що вона перетинала адмінкордон із Кримом з боку Херсонської області, а не літаком із Москви.

В результаті мовник заявив, що не підписуватиме контракт з Аліною Паш. Хоча вона говорила, що це було її рішення.

17 лютого оргкомітет відбору на Євробачення вирішив, що цю місію варто перекласти на учасника, який посів друге місце. Йдеться про колектив Kalush Orchestra.