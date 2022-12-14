Ведучими фіналу Нацвідбору на Євробачення 2023 стануть солістка Go-A Катерина Павленко, співачка Злата Огнєвіч та незмінний коментатор пісенного конкурсу Тімур Мірошниченко.

17 грудня українці дізнаються, хто представить нашу країну на Євробаченні 2023. За це право борються 10 учасників.

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Настрій артистам і глядачам будуть задавати ведучі. Крім того, Катерина Павленко та Злата Огнєвіч як ніхто розуміють почуття конкурсантів, оскільки самі були на їхньому місці.

Так, Злата Огнєвіч стала представником України на міжнародному пісенному конкурсі в 2013 році. Тоді конкурсною піснею артистки стала композиція Gravity.

Нашій країні Злата принесла третє місце, що є дуже хорошим результатом.

Гурт Go-A, солісткою якої є Катерина Павленко, представляв Україну на Євробаченні 2021 з піснею Шум. Колектив посів п’яте місце, а їхня композиція стала віруситися по всьому світу.

Тімур Мірошниченко коментує всі конкурси Євробачення, тому і є незмінним ведучим. Сам він каже, що для нього цей захід вже частина життя, а тому – важливо, почесно і відповідально.