Стали відомі номінанти на премію Гільдії продюсерів Америки

Стали відомими номінанти на премію Гільдії продюсерів Сполучених Штатів Америки. Переможці у різних категоріях мають шанс пізніше піти додому з Оскаром.

33-тя щорічна премія PGA Awards охоплює театральні, анімаційні та телевізійні фільми, а також серіали.

Серед номінантів – Дюна, Гра в кальмара, Мисливці на привидів: З того світу, Розповідь служниці, Вестсайдська історія, Король Річард: Виховуючи чемпіонок та інші кінострічки.

Найкращий художній фільм

У руках пса;

Дюна;

Белфаст;

Бути Рікардо;

Вестсайдська історія;

Король Річард: Виховуючи чемпіонок;

Лакрична піца;

Не дивіться вгору;

Тік-так, бум!;

CODA: У ритмі серця.

Телевізійна драма

Гра у кальмара;

Мисливці на привидів: З того світу;

Єллоустоун;

Розповідь служниці;

Ранкове шоу.

Комедійний серіал

Кобра Кай;

Зменш свій ентузіазм;

Вбивства в одній будівлі;

Тед Лассо.

Переможці премії Гільдії продюсерів Сполучених Штатів Америки (PGA Awards) стануть відомими 19 березня 2022 року.