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Стали відомі номінанти на премію Гільдії продюсерів Америки

27 Січня 2022, 21:02
Юля Захарченко редакторка стрічки
Стали відомі номінанти на премію Гільдії продюсерів Америки
Джерело: Getty Images

Стали відомими номінанти на премію Гільдії продюсерів Сполучених Штатів Америки. Переможці у різних категоріях мають шанс пізніше піти додому з Оскаром.

33-тя щорічна премія PGA Awards охоплює театральні, анімаційні та телевізійні фільми, а також серіали.

Серед номінантів – Дюна, Гра в кальмара, Мисливці на привидів: З того світу, Розповідь служниці, Вестсайдська історія, Король Річард: Виховуючи чемпіонок та інші кінострічки.

Найкращий художній фільм

  • У руках пса;
  • Дюна;
  • Белфаст;
  • Бути Рікардо;
  • Вестсайдська історія;
  • Король Річард: Виховуючи чемпіонок;
  • Лакрична піца;
  • Не дивіться вгору;
  • Тік-так, бум!;
  • CODA: У ритмі серця.

Телевізійна драма

  • Гра у кальмара;
  • Мисливці на привидів: З того світу;
  • Єллоустоун;
  • Розповідь служниці;
  • Ранкове шоу.

Комедійний серіал

  • Кобра Кай;
  • Зменш свій ентузіазм;
  • Вбивства в одній будівлі;
  • Тед Лассо.

Переможці премії Гільдії продюсерів Сполучених Штатів Америки (PGA Awards) стануть відомими 19 березня 2022 року.

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Джерело
Deadline
Теги
зарубіжні серіали , Кіно , Кінопремія , Серіал , США
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