Стали відомі номінанти на премію Гільдії продюсерів Америки

Стали відомими номінанти на премію Гільдії продюсерів Сполучених Штатів Америки. Переможці у різних категоріях мають шанс пізніше піти додому з Оскаром.
33-тя щорічна премія PGA Awards охоплює театральні, анімаційні та телевізійні фільми, а також серіали.
Серед номінантів – Дюна, Гра в кальмара, Мисливці на привидів: З того світу, Розповідь служниці, Вестсайдська історія, Король Річард: Виховуючи чемпіонок та інші кінострічки.
Найкращий художній фільм
- У руках пса;
- Дюна;
- Белфаст;
- Бути Рікардо;
- Вестсайдська історія;
- Король Річард: Виховуючи чемпіонок;
- Лакрична піца;
- Не дивіться вгору;
- Тік-так, бум!;
- CODA: У ритмі серця.
Телевізійна драма
- Гра у кальмара;
- Мисливці на привидів: З того світу;
- Єллоустоун;
- Розповідь служниці;
- Ранкове шоу.
Комедійний серіал
- Кобра Кай;
- Зменш свій ентузіазм;
- Вбивства в одній будівлі;
- Тед Лассо.
Переможці премії Гільдії продюсерів Сполучених Штатів Америки (PGA Awards) стануть відомими 19 березня 2022 року.
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