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Стало відомо, від чого померла Крістін Макві з Fleetwood Mac

4 Квітня 2023, 10:50
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Крістін Макві з Fleetwood Mac
Джерело: Getty Images

Причиною смерті вокалістки і клавішниці гурту Fleetwood Mac Крістін Макві став обширний інсульт, викликаний агресивною формою раку.

Про це пише The Blast із посиланням на свідоцтво про смерть Крістін Макві.

Згідно з документом, у солістки Fleetwood Mac діагностували “метастатичний рак невідомого первинного походження”. Він поширився по її тілу, але його основне джерело не виявили.

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У Крістін Макві стався ішемічний інсульт. Другою причиною смерті солістки Fleetwood Mac був вказаний рак.

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Крістін Макві померла 30 листопада 2022 року – про смерть 79-річної артистки повідомили її родичі.

Британський рок-гурт Fleetwood Mac є одним із найуспішніших в історії – загалом у світі продано понад 120 млн копій їхніх альбомів. Крістін Макві була автором і співавтором найвідоміших треків гурту.

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Fleetwood Mac
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