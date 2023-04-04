Причиною смерті вокалістки і клавішниці гурту Fleetwood Mac Крістін Макві став обширний інсульт, викликаний агресивною формою раку.

Про це пише The Blast із посиланням на свідоцтво про смерть Крістін Макві.

Згідно з документом, у солістки Fleetwood Mac діагностували “метастатичний рак невідомого первинного походження”. Він поширився по її тілу, але його основне джерело не виявили.

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У Крістін Макві стався ішемічний інсульт. Другою причиною смерті солістки Fleetwood Mac був вказаний рак.

Крістін Макві померла 30 листопада 2022 року – про смерть 79-річної артистки повідомили її родичі.

Британський рок-гурт Fleetwood Mac є одним із найуспішніших в історії – загалом у світі продано понад 120 млн копій їхніх альбомів. Крістін Макві була автором і співавтором найвідоміших треків гурту.