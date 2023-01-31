Україна голосуватиме у другому півфіналі Євробачення 2023, який відбудеться 11 травня. Про це стало відомо за результатами жеребкування у Сент-Джордж-Холлі в Ліверпулі.
Згідно з правилами Євробачення, країни-засновниці конкурсу автоматично потрапляють у фінал. До них також приєднується країна-переможець минулорічного Євробачення.
Відтак у першому півфіналі 9 травня голосуватимуть Німеччина, Франція та Італія. У другому півфіналі 11 травня голосуватимуть Україна, Велика Британія та Іспанія.
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Жеребкування також визначило, в яких півфіналах виступатимуть країни на Євробаченні 2023. Конкретний порядок виступу півфіналістів і фіналістів конкурсу організатори оголосять пізніше.
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