Україна голосуватиме у другому півфіналі Євробачення 2023, який відбудеться 11 травня. Про це стало відомо за результатами жеребкування у Сент-Джордж-Холлі в Ліверпулі.

Згідно з правилами Євробачення, країни-засновниці конкурсу автоматично потрапляють у фінал. До них також приєднується країна-переможець минулорічного Євробачення.

Відтак у першому півфіналі 9 травня голосуватимуть Німеччина, Франція та Італія. У другому півфіналі 11 травня голосуватимуть Україна, Велика Британія та Іспанія.

Зараз дивляться Жеребкування також визначило, в яких півфіналах виступатимуть країни на Євробаченні 2023. Конкретний порядок виступу півфіналістів і фіналістів конкурсу організатори оголосять пізніше. Читайте також: Організатори Євробачення 2023 кардинально змінили правила голосування

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