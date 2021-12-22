Організатори Міс Світу 2021 назвали нову дату проведення заходу. 70-й міжнародний конкурс краси перенесли на 16 березня 2022 року.

Варто зазначити, що захід мав відбутися 16 грудня 2021 року, проте його скасували за шість годин до початку. Причиною стало те, що відразу кілька учасниць захворіли на Covid-19.

Конкурс, як і планувалося, відбудеться в Пуерто-Рико. За звання Міс світу 2021 у фіналі поборються представниці 32 країн.

– Ми так раді, що залишаємось у Пуерто-Рико, щоб коронувати нову Міс світу! Ми були вражені підтримкою людей тут! Зворотний відлік та остаточне планування розпочалося. Ми любимо Пуерто-Ріко, – сказала Джулія Морлі, президент компанії Miss World Ltd.

Нагадаємо, що Україну на конкурсі Міс Світу представлятиме 22-річна Олександра Яремчук. Дівчина родом із Вінницької області, проте наразі мешкає у Києві.

Олександра з дитинства професійно займалася танцями, також захоплюється спортом, психологією та займається тенісом. Право представляти Україну на Міс світу 2021 Олександра отримала після того як виграла в Міс Україна, де боролася ще з 24 учасницями.

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