Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук привітав українських добровольців із їхнім професійним святом.

Артист записав відеозвернення, зазначивши, що хлопці та дівчата, які взяли до рук зброю добровільно – наочний приклад того, що держава – це люди.

– Сьогодні День українського добровольця! Я маю за честь привітати всіх тих, хто ще від самого початку війни добровільно взяв до рук зброю, щоб захищати нашу державу. Ці тисячі хлопців і дівчат – справжній наочний приклад того, що держава – це люди. І саме цей принцип ми сьогодні захищаємо перед ворогом. Ми обов’язково переможемо! Слава Україні, – сказав Вакарчук.

Зазначимо, День українського добровольця в нашій країні щорічно відзначають 14 березня. Це відносно нове свято, яке ухвалила Верховна Рада в 2017 році.

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Цього дня українці дякують тим, хто став на захист України в 2014 році, взявши до рук зброю.