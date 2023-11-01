Королева Геловіну, модель Гайді Клум цьогоріч не обмежилась костюмом лише для себе. Вона обʼєдналася із акробатами з Цирку дю Солей, щоби влаштувати справжнє шоу.

Клум постала в образі гігантського павича, ставши центром композиції, де циркачі виконували роль ніг та пишного пірʼя. Дехто з підписників не проґавив можливості пожартувати з цього приводу.

– Уявляю, як хтось спитає про те, ким ти був на Геловін. А ти скажеш: О! Я був ногами Гайді Клум! – іронічно поміркувала одна з коментаторок.

Сама Гайді зазначила, що їй здалася веселою ідея зробити костюм, що обʼєднав би купу людей. Вона назвала циркачів з дю Солей “неймовірними професіоналами”.

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Чому Гайді Клум називають королевою Геловіну

Супермодель завжди дуже ретельно готується до наймістичнішого свята року. Вона ладна багато годин провести у кріслі гримера, аби вразити усіх екстравагантним образом.

Гайді Клум була дощовим червʼяком, прибулицею у стилі кіберпанк, Фіоною зі Шрека, Джессікою Реббіт та Майклом Джексоном в костюмі перевертня з кліпу Трилер.

Вперше на геловінскьу вечірку Гайді прийшла з пухнастими вушками, макіяжем з ефектом котячих очей, у кофтинці кольору кремового морозива та чорних черевиків.