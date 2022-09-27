Алеку Болдвіну загрожує кримінальна відповідальність за стрілянину на знімальному майданчику та смерть українського режисера Галини Гатчинс. Про це заявила окружний прокурор Санта-Фе Мері Кармак-Олтвіс.

На продовження розслідування було виділено додаткове фінансування $635 тис., щоб справа дійшла до кінця.

Відомо, що свою провину у смерті Галини Болдуїн не визнає – він заявляє, що не натискав на курок револьвера, в якому було заряджено бойові патрони.

Зараз дивляться

– Протягом кількох тижнів, якщо не днів, ми отримаємо остаточний звіт із офісу шерифа, – заявила прокурор.

Схоже, у режисера та актора можуть бути проблеми.

– Стало очевидним, що ми потенційно будемо звинувачувати кримінальні звинувачення від однієї до чотирьох осіб, і кожне з цих звинувачень, ймовірно, буде включати деякі зміни нашого закону про вбивства, – додала Мері.

В офісі окружного прокурора додали, що один з обвинувачів – Алек Болдвін.

Відомо, що над справами про вбивства працює величезна кількість правоохоронців

І хоча раніше Болдвін заявляв, що не натискав на курок револьвера, звіти ФБР показали, що без натискання зброя не вистрілила б. Коли курок знаходиться на чверть або наполовину зведений, пістолет не можна змусити стріляти без натискання на спусковий гачок.