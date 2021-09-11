Правильне харчування, здоровий спосіб життя, заняття спортом – все це невід’ємна частина життя зірок шоу-бізнесу, оскільки їхній професійний обов’язок – мати гарний вигляд.

Червоні доріжки, заходи, виходи в світ і на сцену, вбрання – все повинно бути на найвищому рівні, а без спорту це неможливо. Крім того, він повинен бути присутнім і в житті звичайних людей, оскільки від нього залежить стан вашого здоров’я. Нерідко українські селебріті діляться комплексами вправ у домашніх умовах, мотивуючи своїх шанувальників займатися теж.

Хто з українських зірок активно займається спортом і вправи від них у домашніх умовах – далі в матеріалі.

Співачка Оля Полякова часто ділиться комплексами вправ, які виконує вдома. Зірка навіть створила свій хештег в Instagram #ПоляВидение, завдяки якому можна знайти всі тренування з нею.

Полякова запевняє, що після занять відчуває себе набагато краще та енергійніше, ніж до, тому закликає всіх займатися разом із нею.

Вправи для стегон у домашніх умовах від Олі Полякової

Телеведуча Маша Єфросиніна зізнається, що вона як і звичайна людина знаходить масу відмовок, щоб не йти до спортзалу, однак зазначає, що жінці займатися спортом необхідно.

Незважаючи на зайнятість і масу проектів, у житті телеведучої спорту завжди є місце – біг, тренування, йога.

В Instagram Єфросиніна іноді публікує комплекс вправ, які може робити вдома кожен охочий.

Вправи для преса та сідниць у домашніх умовах від Маші Єфросиніної

Настя Каменських одна з тих зірок, хто стежить за своєю фігурою. Співачка із задоволенням ділиться фото в купальниках і відвертих нарядах, проте за її формами стоять регулярні тренування.

Каменських радить прокидатися раніше та розпочинати свій день із зарядки.

– Коли я встаю з ліжка і йду на пробіжку чи починаю тренування, прокидаюся не тільки я сама, а й почуття гордості та радості за себе. Це дає сильну енергію та мотивацію на цілий день, – каже Настя.

Вправи на все тіло в домашніх умовах від Насті Каменських

Актор Тарас Цимбалюк також завжди стежить за своєю фігурою, хоч і не публікує відео з тренувань, але регулярно дає поради щодо них і харчування, а також демонструє свою форму.

В одному з інтерв’ю він зізнався, що спорт займає важливе місце в його житті.

Співачка Tayanna надає перевагу енергетичним та духовним практикам. Артистка каже, що протягом шести років це невід’ємна частина її життя.

– Це прості вправи, які я роблю щодня. Вони допомагають мені залишатися наповненою та в потоці, зберігати своє ментальне та фізичне здоров’я, – зізнається виконавиця.

Музикант Віталій Козловський завжди тримає свої м’язи в тонусі. Це можна помітити неозброєним поглядом у його публікаціях в Instagram. Артист активно відвідує тренування та не дає собі розслабитися.

Сьогодні, 11 вересня, в Україні відзначають День фізичної культури та спорту. Дата свята завжди різна та припадає на другу суботу першого місяця осені.