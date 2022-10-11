Телеведуча Жанна Бадоєва, яка мовчить про повномасштабну війну в Україні, з’явилася на російському телебаченні.

На одному з пропагандистських каналів вона продовжила вести своє авторське розважальне шоу Життя інших. Перший випуск після тривалої перерви вийшов 9 жовтня. Зрадниця побувала в мексиканському Канкуні.

Крім того, Бадоєва не посоромилася анонсувати шоу в Instagram, оприлюднивши серію фото з подорожі. Виходить, поки в Україні йде війна, Бадоєва спокійно мовчить і будує кар’єру в країні-агресорі.

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Нагадаємо, що саме завдяки українському проєкту Орел і решка зрадниця стала популярною.

З початку повномасштабної війни мовчунка висловилася лише один раз, і то – не назвавши речі своїми іменами. Тоді вона просто зазначила, що їй страшно за близьких, які в Україні.

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Фото: Жанна Бадоєва