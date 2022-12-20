Ведуча Маша Єфросиніна розповіла, що її заблокували в Instagram. Причина – висвітлення повномасштабної війни в Україні.

Так, на Машу скаржилися росіяни через що соцмережа вирішила заблокувати її акаунт. Тривало це не довго – чотири дні, проте ведуча зізнається, без Instagram їй складно.

– На чотири доби мій аккаунт в Instagram зник. Повністю. Так виглядає блок від самої Meta! Доторкнулася Маша, допосилала (тих, кого не можна називати) туди (куди не можна говорити)… спочатку, зізнаюся, була істерика. Десять років мого життя. Але більше накрило, що ці г.., які кидали скарги, перемогли, – поділилася Єфросиніна.

Вона зізналася, що спершу хотіла звернутися за допомогою до міністра цифрової економіки Михайла Федорова, проте згодом вирішила написати його помічниці.

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У підсумку, сторінку Єфросиніної розблокували, проте вона зізналася, що встигла зробити багато всього за ці дні. Провела час із сином, прочитала кілька книг, з’їздила до Кракова і сходила на фотосесію.