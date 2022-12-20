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Спочатку була істерика: Instagram Єфросиніної заблокували через скарги росіян

20 Грудня 2022, 15:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Спочатку була істерика: Instagram Єфросиніної заблокували через скарги росіян

Ведуча Маша Єфросиніна розповіла, що її заблокували в Instagram. Причина – висвітлення повномасштабної війни в Україні.

Так, на Машу скаржилися росіяни через що соцмережа вирішила заблокувати її акаунт. Тривало це не довго – чотири дні, проте ведуча зізнається, без Instagram їй складно.

– На чотири доби мій аккаунт в Instagram зник. Повністю. Так виглядає блок від самої Meta! Доторкнулася Маша, допосилала (тих, кого не можна називати) туди (куди не можна говорити)… спочатку, зізнаюся, була істерика. Десять років мого життя. Але більше накрило, що ці г.., які кидали скарги, перемогли, – поділилася Єфросиніна.

Вона зізналася, що спершу хотіла звернутися за допомогою до міністра цифрової економіки Михайла Федорова, проте згодом вирішила написати його помічниці.

Зараз дивляться

У підсумку, сторінку Єфросиніної розблокували, проте вона зізналася, що встигла зробити багато всього за ці дні. Провела час із сином, прочитала кілька книг, з’їздила до Кракова і сходила на фотосесію.

– Дні без Instagram тягнуться так само довго, як в дитинстві, коли ти приходив зі школи, зробив всі уроки, а телевізор не працює… На другий день почалася ломка, щось за звичкою гортати – відкрила Facebook, в якому останній раз була влітку і бачила чимало постів, що я тупа курка. Там виявилося все без змін: вже тупі всі інші, все погано, усюди зрада, все ла**о! Закрила. І більше стільки ж не відкрию, – зазначила Маша.

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Instagram Маша Єфросиніна
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