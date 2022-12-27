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Співають про захист Донецька: росіяни вкрали пісню Skofka та переписали слова на свій лад

27 Грудня 2022, 12:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Skofka

Росіяни вкрали пісню українського артиста Skofka, замінивши лише текст. Автор треку вже відреагував на нахабну і безглузду крадіжку здивуванням.

Так, у мережі з’явився кліп від одного з бійців російського батальйону Спарта. Текст спробував розповісти про життя та службу у прифронтовому Донецьку – про це повідомляється в публікації.

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Цікаво, що автором виступає якийсь Хрест. Ця подоба до пісні – крадіжка музики українського артиста Skofka та його хіта Чуті гімн, який він випустив ще 1 серпня цього року. На поцуплену росіянами музику наклали інший текст, виконання якого залишає бажати кращого.

Наш артист присвятив пісню другу Коноводову Валентину Валентиновичу, який загинув, захищаючи Україну від росіян. У ній співається про те, що наш народ обов’язково вистоїть у війні й звільнить окуповані землі.

Skofka вже відреагував на нахабство росіян.

– О, прикол щойно скинули мені. Погляньте. До такого я точно не був готовий, – з подивом та усмішкою на обличчі відповів артист.

Skofka

Це вже не перший випадок крадіжки росіянами українських пісень. У серпні невідомі переклали російською мовоу роботу української артистки Злати Огнєвіч — Зозуля. Зірка відреагувала, наголосивши, що це споконвічно російська забава — красти і видавати за своє.

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