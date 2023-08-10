Український артист Dzidzio прокоментував новину про смерть двох дівчаток із Запоріжжя, які співали і грали на гітарі його пісень за годину до трагедії. Музикант поділився своїми думками в Instagram, опублікувавши відео з виступу.

– Господи, ще вчора вони разом співали і грали для людей, а сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їхній голос, їхнє життя і водночас частинку душі кожного з нас. Душу розриває від болю, – заявив Хома.

У ролику можна помітити, що дівчата виконували пісню Dzidzio – Я і Сара.

Емоції артиста розділили і його користувачі – дехто зазначив, що мешканки Запоріжжя своїми імпровізованими виступами збирали гроші на ЗСУ:

Біль від того, що нічого неможливо зробити.

Вони ще гроші за ЗСУ збирали!

Капець. Я нещодавно натрапила в TikTok на цих дівчаток, у них неймовірно красиві голоси…так боляче, за що?

Дуже гірко, молоді дівчатка, щирі співчуття.

Нагадаємо, що в Запоріжжі внаслідок ракетного обстрілу 9 серпня загинули двоє дівчат – Світлана Сємєйкіна і Крістіна Спіцина. Дівчатам було 19 і 21 рік. Окупанти завдали удару ракетою Х-35 по Шевченківському району міста – на місці померла одна з музиканток. Уже вранці 10 серпня стало відомо, що в лікарні померла і друга дівчина.