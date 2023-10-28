Номінантка на Grammy Лілі Аллен більше не живе зі своїм чоловіком – актором Девідом Гарбором, відомим за роллю у серіалі Дивні дива. Про це повідомляють інсайдери, до того ж співачка відписалася від актора у соціальних мережах.

Востаннє разом їх бачили у вересні на світських заходах у Нью-Йорку. Пара 7 вересня відсвяткувала третю річницю весілляю, і Лілі поділилася в Instagram фотографією з памʼятного дня у весільній сукні.

Ніби нічого не натякало на кризу в стосунках, адже пост артистка підписала доволі зворушливо.

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– Три роки з цим хлопцем, друге найкраще рішення, що я коли-небудь приймала в житті. Першим була ця сукня, – зазначила Лілі Аллен.

Тепер стало відомо, що подружжя майже не бачилося протягом трьох місяців та жило окремим життям одне від одного.

– Востаннє Девіда з Лілі бачили на виставі в Лондоні в липні. Потім у вільний час вона була з друзями або з дітьми. Коли Лілі поверталася з ними до США, Девіда не було з ними, – зазначив інсайдер.

Шанувальники пари збентежені та не можуть повірити, що їхня улюблена пара більше не буде разом. При цьому вони не втрачають надії, адже Гарбор від Аллен в соцмережах не відписався. Фанати припускать, що співачка видалила чоловіка випадково.

Девід Гарбор та Лілі Аллен одружилися в Лас-Вегасі під час першої хвилі COVID-19. Їхню церемонію провів двійник Елвіса Преслі. У співачки та актора десять років різниці у віці – йому 48, їй 38. Гарбор став вітчимом для двох доньок Лілі Аллен від її шлюбу з бізнесменом Семом Купером.