У Парижі пройшла церемонія прощання з легендарним французьким актором Жаном-Полем Бельмондо.

Церемонія відбувалася в Будинку інвалідів у Парижі. Попрощатися з артистом прийшло понад 1 тис. осіб, серед яких члени родини актора та президент Франції Еммануель Макрон. Також провести в останню путь Бельмондо прийшли відомі діячі світу кінематографа та спорту.

Відомо, що церемонію відвідати більша кількість людей не могла, згідно з карантинними обмеженнями. Крім того, охочі повинні були надати спеціальний санітарний пропуск, щоб зайти у двір Будинку інвалідів.

Прощальна церемонія проходила в супроводі оркестру, після Еммануель Макрон виступив із промовою, також була хвилина мовчання.

Нагадаємо, що Жан-Поль Бельмондо помер 6 вересня в віці 88 років. Першим сумну новину повідомив адвокат актора.

Бельмондо здобув світову популярність після ролі в фільмі Жан-Люка Годара На останньому диханні, що вийшов на екрани у 1960 році. Також він зіграв яскраві ролі в фільмах Чочара, Жінка є жінка, Ставіски, Професіонал.

Акторську діяльність Жан-Поль завершив у 2015 році.