Співак Володимир Дантес розповів про стан здоров’я на тлі серйозної хвороби. Раніше артист скаржився на проблеми з легенями та бронхами.

Тепер Володимир поділився в Instagram частиною розмови з лікарем, який оглядав музиканта. Дантес зізнається – йому було соромно відповідати на деякі запитання.

– Мій лікар запитує мене: Ти, Володю, багато куриш і бухаєш? Прямо перехотілося робити і те, і інше. Але я знаю, що це не надовго, – зазначає музикант.

Артист також показав, що покращуватиме стан свого здоров’я за допомогою крапельниці, а також сам огляд. Музикант зазначив – його здоров’ям наразі займається його улюблений лікар.

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– Мій улюблений фоніатр — Волкова Тетяна, – коротко підписав музикант ролик з огляду.

Раніше Дантес розповів про серйозну хворобу. Музикант зізнався, що сильно кашляв і буквально задихався – були проблеми з легенями та бронхами. На тлі цього довелося змінити деякі дати своїх виступів під час туру.