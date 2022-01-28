Група Kalush разом із Сальто Назад та Skofka дали друге життя треку Сонячна. Також хлопці презентували відео на пісню.

Сонячна – це ремейк, що зберіг загальний зміст і посил однойменної пісні, що побачила світ у 2015 році.

– Радий, що така особлива для Ванька (Іван Клименко – продюсер Kalush, учасник та автор пісень гурту Сальто Назад) пісня, яку він присвятив своїй дружині, отримала нове дихання, нове життя вже з новими артистами лейблу ENKO. Щасливий бути частиною легендарної пісні з новими артистами української сцени, – зазначив фронтмен гурту Сальто Назад Олександр Слободяник.

За словами, соліста Kalush Олега Псюка цьому треку кожен розповів про свою сонячну.

– Сонячна — це трек, який я слухав ще тоді, коли не був знайомий ані з лейблом ENKO, ані з Alyona Alyona, ані з KALUSH. Тоді я ще не знав, що напишу такі треки як : Додому, Давай на чистоту. Але вже тоді я кайфував від Сонячної, як тільки міг, оскільки стиль близький до реггі. І от пройшли часи, мені ще досі не віриться, що до цього треку тепер і я маю відношення. У нього я вклав і щось своє, а писалось доволі легко, адже я теж маю свою кохану сонячну вдома! – додав Володимир Самолюк (Skofka).