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Соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс офіційно розлучився зі своєю дружиною: через 10 років шлюбу

19 Квітня 2023, 10:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Дэн Рейнольдс
Джерело: Depositphotos

Соліст групи Imagine Dragons Ден Рейнольдс і його дружина Ейжа Волкман офіційно розлучилися за 10 років шлюбу. Дружина артиста подала документи на розлучення.

Це сталося через майже рік після заяви про розставання.

– Я із сумом повідомляю, що після багатьох прекрасних років спільного життя ми з Ейжою розлучилися. Бути хорошими батьками для наших дітей – наш головний пріоритет. Дякую за підтримку і любов, – заявив Ден у Twitter у вересні 2022 року.

Нагадаємо, що вперше про розлучення пара заговорила ще 2018 року, але тоді шлюб вдалося зберегти. За 10 років шлюбу в них з’явилося 4 дитини.

Схоже, тепер їхнє розлучення остаточне.

Втім, у Рейнольдса тепер новий роман з актрисою Мінкою Келлі. Їх бачили разом через кілька місяців після заяв про розлучення у вересні 2022 року. Так, артиста й акторку вже помічали на кількох побаченнях, де вони обіймалися й цілувалися.

Нагадаємо, що Imagine Dragons активно підтримують Україну в умовах війни. Наприклад, у 2022 році артисти розіграли гітару серед донатерів, які грошима допомагають нашій країні. На музичному інструменті були автографи всіх учасників колективу.

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Джерело
PageSix
Теги
Imagine Dragons Розлучення
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