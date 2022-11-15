Українська тенісистка Еліна Світоліна показала нові знімки з місячною донькою Скай.

В Instagram спортсменка оприлюднила серію фото, зроблених у дзеркалі. На кадрах вона тримає дитину на руках, закривши телефоном її обличчя.

– Дивно, як одного разу хтось входить у твоє життя, і ти не можеш згадати, як жила без нього. Сьогодні місяць, – написала вона.

Нагадаємо, 15 жовтня Еліна Світоліна вперше стала мамою. Батько малечі – французький тенісист Гаель Монфіс, за якого спортсменка вийшла заміж у липні 2021 року.

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Фото: Еліна Світоліна