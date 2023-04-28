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Софія Ротару відреагувала на ракетний удар по Умані

28 Квітня 2023, 13:12
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ротару

Українська співачка Софія Ротару відреагувала на влучання ракети РФ у багатоповерхівку в Умані. Артистка опублікувала свої думки в Instagram у своїй звичній манері.

Так, Ротару виставила фотографію зі зруйнованою частиною багатоповерхівки від російської ракети. На тлі руйнувань рятувальники відчайдушно намагаються загасити вогонь, витягнути постраждалих і звільнити від завалів.

Ротару

– 28.04.2023, – коротко прокоментувала співачка знімок і трагедію.

Софія також додала емодзі у вигляді серця, яке розірвалося навпіл. За чорно-білим знімком і підписом зрозуміло, що влучання ракети РФ у багатоповерхівку в Умані сильно засмутило артистку, яка досить часто реагує на події в Україні.

Наприклад, 27 квітня Ротару відреагувала на повернення українських полонених. Зірку зворушив знімок, де військовополонений після повернення взяв у руки яблуко і розплакався.

Артистка також не пропускає можливості привітати шанувальників зі святами. Наприклад, 16 квітня вона відзначила Великдень і поділилася своєю радістю з вірянами.

Нагадаємо, що раніше у Ротару вирішили відібрати майно в РФ. Також без нерухомості артистку пропонують залишити й у тимчасово окупованому Криму. Причина – можлива підтримка ЗСУ.

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Теги
Війна в Україні Софія Ротару Умань
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