Софія Ротару привітала українських військових із Днем захисників України. Також артистка привітала з Покровом Пресвятої Богородиці – свято також стосується наших солдатів.

Артистка висловила свої думки у Instagram.

Так, зірка опублікувала малюнок із зображенням Діви Марії, яка тримає покрив над нашими сучасними захисниками у касках, амуніції та зі зброєю в руках. До малюнку доречно додали Герб України.

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На другому Stories співачка опублікувала знімок української військової форми, де красується жовто-синя стрічка, зав’язана в бантик.

– Із Днем захисників та захисниць України, – коротко прокоментувала артистка фотографію.

Нагадаємо, що Софія нехай і не є активною, але підтримує Україну. Артистка постійно коментує те, що відбувається в Україні. Здебільшого – свята та теракти з боку РФ. Нещодавно стало відомо, що на тлі війни Ротару відмовилася від концертів у Росії. За заявою її колишнього продюсера, вона відмовляється від великих гонорарів, і в цьому питанні вона дуже принципова.