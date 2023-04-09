Співачка Софія Ротару привітала українців із Вербною неділею. Своїми думками артистка поділилася в Instagram і цього разу слів не пошкодувала.

Так, Ротару опублікувала картинку з гілочками верби, на яких розцвіли пухнасті “котики”.

– Нехай гілочки верби принесуть Вам щастя в дім. З Вербною неділею! – підписала картину Софія.

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Останнім часом співачка все частіше реагує на події в Україні – це стосується як свят, так і трагедій на тлі війни. Приміром, 7 квітня Ротару привітала шанувальників із Благовіщенням – за допомогою картинки з Дівою Марією та архангелом Гавриїлом.

До цього зірка відреагувала на розстріл окупантами українського військового. Після появи відео в мережі артистка вирішила нагадати світу про всі звірства РФ під час повномасштабного вторгнення.

І хоча співачка довгий час мовчала про війну в Україні, через деякий час вона всіляко показує підтримку рідної країни. Як виявилося, Ротару відмовляється виступати перед росіянами та дуже близько до серця сприймає все те, що відбувається в Україні.