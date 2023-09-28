Музикант і військовий Віталій Козловський показав, яка небезпека чекає на наших захисників на службі. Так, музикант продемонстрував снаряд від РПГ-7, який застряг у дереві.

Артист не підписував фото, але, судячи з усього, в дерево влетів бовванець – звичайний снаряд, у якому немає вибухівки. Його також називають практичним. Схоже, музикант проходить навчання не тільки на використання артилерією – для використання ручного протитанкового гранатомета також потрібен великий досвід.

Випадки влучання снаряда в дерево – непоодинокі для артилеристів і гранатометників, але за використання бойового снаряда від дерева залишаться лише тріски. Бувають і випадки, коли снаряди так і не розриваються.

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Нагадаємо, що нещодавно Козловський пройшов посвяту в артилеристи – він здійснив постріл зі 122-мм системи Д-30, після чого його обмазали чадом від снаряда і били по п’ятій точці гільзою. Фанати музиканта побажали йому удачі на фронті та назвали його прикладом для інших.

Раніше Віталій показав, що цінує найбільше на фронті. Як виявилося, це приємні моменти, які в умовах війни відчуваються зовсім інакше. Він також погладив цуценя по животику на фото, адже дуже любить тварин, і доводить це навіть на фронті.