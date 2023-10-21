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Персони

Сльози текли градом: Ivan Navi розповів про ім’я та пологи первістка

21 Жовтня 2023, 14:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ivan Navi

Український співак Іван Сяркевич, відомий під псевдонімом Ivan Navi, розкрив подробиці народження первістка. Музикант був присутній на пологах, і пояснив, чому обрав незвичайне ім’я для сина.

У проекті Неймовірна правда про зірок Іван розповів, що ім’я Дарій обрав не просто так.

– Ім’я вибрав я – дуже люблю історичні фільми, і колись був король Дарій. Мені воно настільки запало в душу, і Ромі також сподобалося, – заявив артист.

Navi також додав, що він був на пологах, і емоцій у нього було багато.

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– Це неймовірні емоції, коли тобі привозять маленького в палату, ставлять тобі на груди. Це тепло, коли він кричить. Я просто лежу, трясуся, у мене сльози починають текти градом. Неонатолог починає мене заспокоювати – емоції зашкалювали, – зазначає співак.

Нагадаємо, що у Navi народився син наприкінці серпня. Днями маленькому Дарію буде 2 місяці. Новина про батьківство стала справжньою несподіванкою для шанувальників артиста – він не ділився подробицями свого особистого життя.

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Фото: Іван Сяркевич

Джерело
Неймовірна правда про зірок
Теги
українські зірки
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