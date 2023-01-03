Британська письменниця Джоан Роулінг відреагувала на привітання українки з Новим роком 2023.

Прихильниця творчості авторки книг про Гаррі Поттера оприлюднила у Twitter фото своєї колекції романів письменниці, перекладених українською мовою.

Wishing you and all your fellow Ukranians a much happier new year

???????? #SlavaUkraini https://t.co/LdvtsVrSHF — J.K. Rowling (@jk_rowling) January 1, 2023 Зараз дивляться

– З Новим роком із України. Дякую за вашу підтримку, – написала фанатка під знімком.

Джоан зробила репост та побажала українцям щастя.

– Бажаю вам та всім вашим співвітчизникам щасливого Нового року. Слава Україні, – написала Роулінг.

Коментар письменниці зібрав понад 11 тис. лайків.

Зазначимо, Джоан підтримує Україну у повномасштабній війні із РФ. Ще у березні Роулінг говорила, що пожертвує понад $1 млн українським дітям.