Британська письменниця Джоан Роулінг відреагувала на привітання українки з Новим роком 2023.
Прихильниця творчості авторки книг про Гаррі Поттера оприлюднила у Twitter фото своєї колекції романів письменниці, перекладених українською мовою.
Wishing you and all your fellow Ukranians a much happier new year
???????? #SlavaUkraini https://t.co/LdvtsVrSHF
— J.K. Rowling (@jk_rowling) January 1, 2023
– З Новим роком із України. Дякую за вашу підтримку, – написала фанатка під знімком.
Джоан зробила репост та побажала українцям щастя.
– Бажаю вам та всім вашим співвітчизникам щасливого Нового року. Слава Україні, – написала Роулінг.
Коментар письменниці зібрав понад 11 тис. лайків.
Зазначимо, Джоан підтримує Україну у повномасштабній війні із РФ. Ще у березні Роулінг говорила, що пожертвує понад $1 млн українським дітям.