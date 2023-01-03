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Слава Україні! Джоан Роулінг побажала громадянам нашої країни щастя

3 Січня 2023, 11:41
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Джоан Роулінг
Джерело: Getty Images

Британська письменниця Джоан Роулінг відреагувала на привітання українки з Новим роком 2023.

Прихильниця творчості авторки книг про Гаррі Поттера оприлюднила у Twitter фото своєї колекції романів письменниці, перекладених українською мовою.

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– З Новим роком із України. Дякую за вашу підтримку, – написала фанатка під знімком.

Джоан зробила репост та побажала українцям щастя.

– Бажаю вам та всім вашим співвітчизникам щасливого Нового року. Слава Україні, – написала Роулінг.

Коментар письменниці зібрав понад 11 тис. лайків.

Зазначимо, Джоан підтримує Україну у повномасштабній війні із РФ. Ще у березні Роулінг говорила, що пожертвує понад $1 млн українським дітям.

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