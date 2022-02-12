Співачка Джамала, яка входила до складу журі відбору на Євробачення 2022 від України, висловилася щодо перемоги Аліни Паш, а також сказала, чого не вистачає виконавиці в номері.

Аліна, яка виконала пісню Тіні забутих предків, отримала від суддів 8 балів, від глядачів 7, що загалом 15. Джамала зазначила, що класно те, що їхні голоси практично співпали з голосами слухачів.

– Це означає, що ми на одній хвилі і це означає те, що ми бачили та відчували зі сцени, те саме і глядачам передалося з екранів. Це крутий пазл, – наголосила співачка.

Артистка сказала, що в пісню Аліни додала б більше вокалу, оскільки їй здається, що перша частина куплету трохи сира.

– Мені хочеться, щоб пісня розпочиналася зпочатку. Потім вона розкриває все, але спочатку мені здається, що трохи повільно розкривається. Дуже мало часу. Глядач включає та хоче бачити відразу все – картинку, очі, пісню. Вони і так доопрацюють, але мені здається, що це і так зрозуміло, оскільки перше виконання наживо, – зазначила Джамала.

Також вона сказала, що раніше, коли Євробачення проходило з півфіналами, учасники мали можливість удосконалювати свої пісні, а на фіналі вже робити так, як треба.

– А тут одразу фінал. Це складніше, – наголосила співачка.

Нагадаємо, що до складу журі відбору на Євробачення 2022 входили Джамала, Тіна Кароль та Ярослав Лодигін. Детальніше про те, хто поїде на Євробачення 2022 від України – читайте на Фактах ICTV.