Ракетний обстріл 9 березня застав українців уночі, коли багато хто спав. У результаті, є влучання по інфраструктурі, вибухи відбувалися в багатьох містах України. Черговий теракт з боку Росії активно обговорюють не тільки користувачі мережі, а й українські зірки.

Реакція зірок на ракетний обстріл 9 березня – далі в матеріалі.

Співачка Настя Каменських нагадала всьому світу про те, що Росія – країна-терорист.

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– Уся Україна не спала цієї ночі, бо РФ здійснила масовану ракетну атаку і тероризувала мирних людей. Але ми сильні і витримаємо все! – заявила артистка.

Ведуча Маша Єфросиніна розповіла про свій стан після ракетних обстрілів.

– У мене фізіологічна залежність від стану України, де б я не була. Ніч пройшла в жахах – нічна масована атака моєї рідної країни. Тривога тривала п’ять годин, – заявила блогерка.

Співачка Ольга Цибульська показала, як вона провела цю повітряну тривогу на парковці в автомобілі разом зі своїм сином. Артистка порадила всім бути в укриттях, а також донатити нашим захисникам.

Слава Дьомін нагадав усім, що потрібно рухатися далі, і з кожним днем перемога все ближче.

– Складна ніч! Але ми їх пошлемо в с**ку і продовжимо рухатися до перемоги, – заявив ведучий.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво нагадав українцям, що бували й складніші моменти під час боротьби за нашу свободу.

– Майже 7 годин ракетної атаки, але ми й не таке витримували, – додав кулінар.

Актор Тарас Цимбалюк також пережив складну ніч – він нагадав, ким насправді є наш сусід.

Перед ракетним обстрілом зірки вітали з 8 березня. Багато хто хвалився пишними букетами, а також вітали українок, захоплюючись їхнім терпінням і витримкою.