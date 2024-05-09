Зірка серіалу Спіймати Кайдаша Антоніна Хижняк дала волю емоціям під час дубляжу картини, назву якої залишила в секреті.

Антоніна Хижняк розплакалася під час дубляжу

Знаменитість поділилася з підписниками чуттєвим відео, у якому вона постала в сльозах. Антоніна зауважила, що не змогла стриматися.

– Іноді на дубляжах трапляються сцени настільки сповнені болю, що неможливо не співпереживати й не прожити це. І ти заходишся плачем разом зі своєю героїнею, – поділилася акторка.

Вона додала, що в житті звикла тримати емоції під контролем, а от під час подібних робочих моментів дає волю сльозам.

Зараз дивляться

– З кожним таким моментом я все більше усвідомлюю, скільки в нас невиплаканих сліз, скільки всього ми стримуємо в собі і чого нам вартує залишатись сильними, – констатувала Антоніна Хижняк.

Українські зірки періодично діляться з шанувальниками справжнім болем та відчуттями. Вони наголошують, що теж люди і їм може бути погано.

Так, нещодавно Аліна Гросу розплакалася, коли пригадувала історію про зраду. Так само не приховують себе справжніх від фанатів MamaRika, Даша Квіткова, Анна Саліванчук та інші знаменитості.

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Фото: Антоніна Хижняк