Співачка Оля Полякова відреагувала на хейт за використання слів із творчості Лесі Українки у своїй новій пісні Щоб не плакати – я сміюсь! Артистка закликала не вчити її, що і як робити, де кожен може робити все, що захоче, в межах закону.

Оля Полякова відповіла на хейт за пісню

Так, в Instagram артистка записала низку відео, де відреагувала на хейт за пісню Щоб не плакати – я сміюсь! Оля зазначила, що від неї почали вимагати вибачень.

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– Що б я не зробила, все комусь не так. На тлі кліпу жінки писали мені, що я маю вибачитися перед українцями за осквернення пам’яті великої української поетеси Лесі Українки, слова якої я використовую в пісні, – почала ділитися подробицями Полякова.

Співачка пожартувала, що це ще близькі Фредді Мерк’юрі їй не писали з вимогами вибачитися за використання образу музиканта.

– Ну скільки можна повчати? Ми себе тут усі відчуваємо, як у школі, де обов’язково сидить у кутку якийсь корч і шипить, що вдягнена не так, стоїть не так, співаєш не про те, помада надто червона. Може, потрібно тексти пісень і відеоряд із якоюсь комісією? Дайте мені її телефон, – зазначила зірка.

Полякова додала, що ми живемо в сучасній демократичній європейській країні, де кожен має право робити все, що захоче, якщо це не порушує закон. Зірка порекомендувала не дивитися кліп, якщо він не подобається.

Утім інколи хейтери чи шанувальники переходять усі розумні межі – нещодавно Огнєвіч поскаржилася на переслідувача, який погрожував їй убивством.