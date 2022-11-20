Артистка Анастасія Приходько прокоментувала заяву Світлани Лободи, яка нещодавно назвала себе українською співачкою.

Після прем’єри треку Два незнайомці Лобода дала інтерв’ю, в якому зазначила, що “бути українською артисткою – це стати на бік світла”.

Приходько різко відреагувала на ці слова, натякнувши на лицемірство зірки. У коментарях вона додала, що не “зловтішається”, а констатує факт.

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– Вгамуйте цю жінку хто-небудь. У неї скаче біполярочка. Роздвоєння особистості, серйозні психологічні відхилення, – заявила Приходько.

Зазначимо, що Анастасія Приходько не вперше дорікає Світлані Лободі за її висловлювання.

Артистка неодноразово заявляла, що допомога Лободи Україні є “відкупом від власних гріхів”.

– Жоден з них, хто виступав у Московії з 2014 року, жоден не говорить: Вибачте мені, українці. Вибачте мені за те, що я була сліпа, глуха. Ні, я не розуміла. Ніхто з них не вибачився… Місяць потрібно було чекати, щоб зрозуміти, що в твоєму Ірпені відбувається? У тебе людей вбивали в Ірпені, ти місяць чекала? Заради чого? – заявляла Приходько.