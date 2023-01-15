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Сім’я 27-річної дружини Каньє Веста відреагували на таємний шлюб: Дуже раді за них

15 Січня 2023, 15:30
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Вест
Джерело: Getty Images

Родичі дружини Каньє Веста Б’янки Цензорі з радістю приймають артиста до своєї родини. Про це заявила сестра Б’янки Анджеліна.

– Це дуже бентежні новини як для моєї сестри, так і для сім’ї, але поки що ми воліємо про це мовчати, – заявила Анджеліна.

Ще одна родичка 27-річної коханої Каньє Алісія Цензорі додала, що дуже рада за них обох.

Новина про те, що 45-річний Вест та 27-річна Б’янка таємно одружилися, здивувала фанатів музиканта.

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Про одруження стало відомо завдяки друзям артиста. Так, це сталося на приватній церемонії у Беверлі-Хіллз, штат Каліфорнія на початку січня.

І хоча пара не отримала свідоцтво про шлюб, щоб зробити свій союз законним, вони були помічені із кільцями на безіменних пальцях.

Досі невідомо, коли вони почали зустрічатись.

Усю осінь і грудень Каньє розлучався зі своєю колишньою дружиною Кім Кардаш’ян, а після цього його бачили в компанії 24-річною Джуліаною Налу, з якою він також встиг розлучитися.

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Втім, і без компанії дівчат у нього був насичений сезон – актора звинувачували в антисемітизмі на тлі скандальних заяв про євреїв та симпатій до Гітлера та Путіна.

Джерело
PageSix
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Каньє Вест
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