Співачка Надя Дорофєєва разом із коханим, ресторатором Михайлом Кацуніним захворіла. Можливо – Covid-19, а може – грип.
В Instagram-stories артистка написала, що вони приєдналися до всіх хворих друзів.
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– Зважаючи на все, зараз епідемія грипу. Причому така дуже потужна, – зазначила Надя.
Каже, дуже висока температура, яка погано збивається. Болить голова і практично не минає.
– Схоже на Covid-19, але це не він. Тести зроблено. Тож усім не хворіти, а то грип це просто жах, – підсумувала Надя.