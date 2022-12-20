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Схоже на Covid-19, але це не він. Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін захворіли

20 Грудня 2022, 10:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Надя Дорофеева

Співачка Надя Дорофєєва разом із коханим, ресторатором Михайлом Кацуніним захворіла. Можливо – Covid-19, а може – грип.

В Instagram-stories артистка написала, що вони приєдналися до всіх хворих друзів.

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин

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– Зважаючи на все, зараз епідемія грипу. Причому така дуже потужна, – зазначила Надя.

Каже, дуже висока температура, яка погано збивається. Болить голова і практично не минає.

– Схоже на Covid-19, але це не він. Тести зроблено. Тож усім не хворіти, а то грип це просто жах, – підсумувала Надя.

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Теги
вірус грипу Міша Кацурін Надя Дорофєєва
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