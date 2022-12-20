Співачка Надя Дорофєєва разом із коханим, ресторатором Михайлом Кацуніним захворіла. Можливо – Covid-19, а може – грип.

В Instagram-stories артистка написала, що вони приєдналися до всіх хворих друзів.

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– Зважаючи на все, зараз епідемія грипу. Причому така дуже потужна, – зазначила Надя.

Каже, дуже висока температура, яка погано збивається. Болить голова і практично не минає.