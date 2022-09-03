Американська акторка Джейн Фонда розповіла, що хвора на рак і проходить хіміотерапію.

В Instagram 84-річна артистка написала, що їй поставили діагноз неходжкінська лімфома. За словами Джейн, це рак, який добре піддається лікуванню – 80% людей виживають.

– Тож мені дуже пощастило. Мені також пощастило, тому що в мене є медична страховка та доступ до найкращих лікарів і методів лікування. Я розумію, і це болісно, ​​що я маю привілей в цьому. Майже кожній родині в Америці в якийсь момент доводиться стикатися з раком, і надто багато людей не мають доступу до якісного медичного обслуговування, яке я отримую, і це неправильно, – сказала акторка.

Джейн додала, що необхідно говорити не лише про лікування, а й про причини виникнення раку, щоб їх можна було усунути. Також кінозірка повідомила, що протягом шести місяців проходить хіміотерапію і добре справляється з лікуванням.

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– Рак – це вчитель, і я звертаю увагу на уроки, які він мені дає. Один із таких уроків – важливість спільноти. Зростання та поглиблення спільноти, щоб ми не були самотніми. І рак разом із моїм віком – майже 85, безперечно вчить важливості адаптації до нових реалій. Ми переживаємо найважливіший час в історії людства, тому що від того, що ми робимо чи не робимо прямо зараз, залежатиме, яким буде майбутнє, і я не дозволю раку завадити мені робити все, що в моїх силах, – підсумувала Джейн.

У 2018 році Джейн Фонді видалили ракову пухлину на губі.