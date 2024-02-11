Король Великої Британії вперше звернувся з публічною заявою з того моменту, як у нього діагностували рак. Звернення він написав з палацу Сандрігем, де проходить лікування.

Король Чарльз III подякував за підтримку

У своїй заяві монарх висловив щиру вдячність за численні повідомлення підтримки з добрими побажаннями, що надійшли йому останніми днями.

– Як знають усі, кого торкнувся рак, такі добрі думки є найбільшою втіхою та підбадьоренням, – зазначив Чарльз III.

Він додав, що йому було не менш приємно дізнатися, що розповідь про його власний діагноз сприяла суспільному розумінню проблеми онкології. Також король зауважив, що тепер більше людей знають про роботу організацій, що підтримують онкохворих та їхні сім’ї у Великій Британії та в усьому світі.

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– Моє довічне захоплення їхньою невтомною турботою та самовідданістю ще більше посилюється завдяки моєму особистому досвіду, – резюмував Його Величність.

Нагадаємо, що про рак у Чарльза III стало відомо 5 лютого. Лікарі дають доволі позитивні прогнози, адже хворобу виявили на ранній стадії.