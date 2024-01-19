Блогер Олександр Волошин несподівано зізнався, що в нього знову почали з’являтися почуття до ексдружини, співачки Анни Трінчер.

Волошин заговорив про відновлення стосунків із Трінчер

Олександр Волошин пояснив, що свого часу перегорів до Анни Трінчер через психічний розлад. Каже, тоді виконавиця намагалася йому допомогти і повністю присвятила всю себе цьому, забувши про себе. Про це блогер розповів в ефірі Він вона шоу.

– Ми розійшлися через мій психічний розлад. Аня повністю всю себе вклала в те, щоб відновити мене, і забула про себе. Тобто частково втратила себе. Зараз я вже бачу, що через місяць після того, як ми розійшлися, вона починає заново себе знаходити, – сказав Олександр.

Наразі, зізнається, бачить у Трінчер знову ту дівчину, якій колись освідчувався. Не виключає того, що вони знову можуть бути разом, однак і гучних заяв робити не хоче.

Зараз дивляться

– Я знову бачу її тією, якою вона була. Я не буду голосно заявляти, але я бачу ту дівчину, якій я освідчився. У мене щось знову з’являється всередині. Може, варто… Я не знаю, як воно буде далі, – наголосив Олександр.

Сама Анна вже прокоментувала слова ексчоловіка. Вона висловила сподівання, що для когось її історія стане уроком. Також Трінчер наголосила, що якщо стосунки дорослі й усвідомлені, турбота не може відштовхувати, а навпаки.

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– Як же важливо почуватися собою у стосунках і знати, що тебе підтримають у будь-який період… Це про духовне партнерство. Коли ви вдвох проти проблеми, а не одне проти одного, – наголосила Трінчер.

Вона додала, що ні про що не шкодує і зробила б так ще раз, проте зараз ретельно ставиться до вибору свого партнера і точно знає, яким він бути не повинен.