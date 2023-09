Акторка Шеннен Догерті розплакалась під час овацій, що ними її нагородили фанати. Так шанувальники підтримали улюблену зірку, що нині бореться із раком мозку. Разом з колегами по серіалу Беверлі-Гіллз, 90210 знаменитість прибула на фестиваль 90s Con та не стримала емоцій, коли з залу їй почали дякувати та висловлювати слова підтримки.

#ShannenDoherty got emotional after receiving a standing ovation at 90s Con in Tampa, FL ????⁠ pic.twitter.com/SeTqRgruxM

— Access Hollywood (@accesshollywood) September 18, 2023