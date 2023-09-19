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Щоденна битва за життя: Шеннен Догерті розповіла про боротьбу з раком мозку

19 Вересня 2023, 11:33
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Шеннен Доэрти
Джерело: Depositphotos

Акторка Шеннен Догерті розплакалась під час овацій, що ними її нагородили фанати. Так шанувальники підтримали улюблену зірку, що нині бореться із раком мозку. Разом з колегами по серіалу Беверлі-Гіллз, 90210 знаменитість прибула на фестиваль 90s Con та не стримала емоцій, коли з залу їй почали дякувати та висловлювати слова підтримки.

– Ви знаєте, як я люблю постійно плакати. Мені здається я тількі це й роблю. Дякую вам, – звернулася розчулена Догерті до шанувальників, які аплодували їй, стоячи.

В червні актриса повідомила, що боротьба з раком грудей перетворилася ще й на протистояння пухлині у мозку. Також вона розповіла, що за кілька місяців до того зробила операцію з видалення новоутворення та почала променеву терапію.

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– Щодня я  борюся за життя, і, вважаю, що чудово пораюся, – зазначила знаменитість.

Битву з тяжкою хворобою Шеннен Догерті веде з 2015 року, коли в неї виявили рак молочної залози.

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Теги
Онкологія Шеннен Догерті
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