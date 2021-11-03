Щоб пізнати людину, розмов мало: Надін Медведчук стала на захист Холостячки Огнєвіч

Блогер-мільйонник та екс-учасниця Холостяк 11 Надін Медведчук поділилася думкою про поцілунки Злати Огнєвіч на Холостячці, фаворитів сезону, а також заінтригувала, чи має вона симпатію до когось із учасників.

У прямому ефірі #LoveLiveShow із Григорієм Решетніком Надін зізналася, що з усіма чоловіками підтримує спілкування, а ось фаворит на проекті в неї один ― це Андрій Хветкевич (чемпіон Америки та України з фрідайвінгу, підводний фотограф), з яким дівчина давно знайома.

– Він ― людина з величезним серцем. Мені здається, він би ідеально підійшов Златі. Тому раджу їй придивитися до Андрія, ― поділилася думкою блогерка.

Також Надін висловилася про тактильність та поцілунки Злати Огнєвіч із претендентами на її серце, за які глядачі й навіть учасники, що залишили проект, встигли осудити Холостячку.

– Хімія починається з тактильності. Моя думка: щоб пізнати людину, одних розмов недостатньо. Адже, якщо чоловік тобі подобається і його дотики викликають мурашки по шкірі, це знак, що варто придивитися. Це ж так чудово, коли виникає бажання взяти людину за руку, бути ближче до неї, поцілувати. Я повністю підтримую у поривах та емоціях Злату. Чому в нашому суспільстві прийнято вважати, що чоловікам можна першим виявляти почуття через поцілунки, а жінкам ― ні? Нам давно вже час усвідомити, що всі ми рівні. У Злати є лише один шанс зустріти на проекті своє кохання. Вона може три місяці просто дивитися на чоловіків і нічого собі не дозволяти, а може пізнати їх ближче та закохатися в когось на все життя. Невже не для цього створено проект? – зауважила блогерка.

Надін зізналася, що й у своєму житті часто стикається з негативом. Але дівчина впевнена, що увага у будь-якому прояві ― це безперечний плюс.

– Чим більше людей стежить за твоїм життям, чим ти стаєш популярнішим, тим більше тебе засуджують. Ті, хто пишуть негатив, або незадоволені собою та своєю діяльністю, або ж намагаються перекрити особисті проблеми, виплескуючи невдоволення на інших. Я вважаю, що хейтери ― це дуже добре (усміхається, ― Ред.).

Якщо їх немає, то людина нікому не цікава. Як упоратися? Дуже просто! Не слухати і не реагувати на те, що кажуть інші. Живіть із відкритим серцем і слухайте лише його. Тільки тоді можна стати щасливою, ― висловила думку екс-учасниця реаліті Холостяк.

А ось на провокаційне запитання Григорія, чи виникла симпатія в Надін до когось із учасників сезону, дівчина не стала відповідати, але загадково усміхнулася.