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Щоб бути стрункою та красивою: Тіна Кароль розповіла, що їсть під час поїздок

23 Жовтня 2022, 11:44
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Щоб бути стрункою та красивою: Тіна Кароль розповіла, що їсть під час поїздок

Українська співачка Тіна Кароль розкрила свій секрет стрункості. Як виявилося, під час перельотів артистка є те, що є на кожній кухні в Україні.

Своїм методом зірка поділилася в Telegram-каналі.

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Як виявилося, весь секрет у варених яйцях, а точніше – у білку. Правильне харчування дозволить виглядати на всі сто.

– Ніщо так не губить красу і тонус, як вуглеводи. Зменшуючи їх, отримуєш результати age control. Так, складно триматися, коли постійні стреси, але складніше дивитися на себе в дзеркало, коли там щось, а не ти! Коротше, знайти такий білок це квест, але потім приємно, – поділилася своїми думками Тіна.

Кароль також показала свої знімки під час подорожі – купа валіз та варене яйце в контейнері, а також виноград. У яйці багато білка, який позитивно впливає на шкіру обличчя – пружність, міцність та еластичність.

Раніше Тіна Кароль розповіла про самотність. Артистка заявила, що це почуття ніколи не зникає, і найкраще зробити його інструментом для творчості. Також самотність можна використовувати як стимул для оточуючих людей.

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