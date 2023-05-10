Якщо ви часто задумуєтесь, яку книжку обрати, зверніть увагу на українську літературу, радить Вадим Карп’як. Ведучий Свободи слова на ICTV і марафону Єдині новини, член журі конкурсу Книга року BBC цього місяця обрав для себе книжку Найдовша подорож української письменниці Оксани Забужко.

Про що Найдовша подорож? Це розгорнуте есей про витоки сьогоднішньої російсько-української війни, де авторка шукає відповіді про джерела сили українців. Оксана Забужко пояснює чому “small” Україна, не поводиться як жертва, а безстрашно б’ється з імперією, і чому обов’язково переможе.

Забужко майстерно проводить шляхом від вечора 23 лютого аж до років Гетьманщини, пояснивши, чому ворог вже 300 років не дає спокою Україні. Але врешті решт програє, бо “сила росту, любові й свободи – по нашій стороні”.

Як зізнався телеведучий, українські автори завжди в його книжковому ужитку. Він постійно читає нові романи українських авторів, але й часто перечитує класику. Вадим – прихильник вдумливого читання, тому полюбляє знову відкривати вже прочитані твори.