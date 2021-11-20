Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео ТБ

Що вона робить? Дівчинка на ланцюгах запалила сцену Україна має талант

20 Листопада 2021, 21:39
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Що вона робить? Дівчинка на ланцюгах запалила сцену Україна має талант
Джерело: СТБ

На сцені Україна має талант виступила Олександра Леміш, яка вперше у світі показала трюк – дитина на ланцюгах.

Дівчинка вразила не лише глядачів, а й суддів, які висловили їй своє замилування. Не думаючи, вони сказали Олександрі чотири Так.

Зазвичай у світі подібний трюк виконують лише дорослі і те рідко, оскільки це дуже боляче.

Батьки Олександри були в захваті від цієї ідеї тільки тому, що дівчинка сама цього дуже хотіла.

Щоб поставити цей трюк, Леміш не раз обдирала собі руки та ноги в кров, але це її не зупиняло. У результаті її номер зафіксовано в Книзі рекордів України.

У 2018 році Олександра стала рекордсменкою як наймолодша гімнастка, яка виконує цирковий номер на ланцюгах.

Читайте також:
Що вона робить? Дівчинка на ланцюгах запалила сцену Україна має талантГнучкість і рекорд: дівчинка з гіпермобільністю суглобів вразила суддів Україна має талант

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Кожного ефіру у складі зіркового журі з’являється ще один суддя. У п’ятому випуску додаткове крісло суддів зайняв олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

Теги
СТБ , Україна має талант
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка