На сцені Україна має талант виступила Олександра Леміш, яка вперше у світі показала трюк – дитина на ланцюгах.

Дівчинка вразила не лише глядачів, а й суддів, які висловили їй своє замилування. Не думаючи, вони сказали Олександрі чотири Так.

Зазвичай у світі подібний трюк виконують лише дорослі і те рідко, оскільки це дуже боляче.

Батьки Олександри були в захваті від цієї ідеї тільки тому, що дівчинка сама цього дуже хотіла.

Щоб поставити цей трюк, Леміш не раз обдирала собі руки та ноги в кров, але це її не зупиняло. У результаті її номер зафіксовано в Книзі рекордів України.

У 2018 році Олександра стала рекордсменкою як наймолодша гімнастка, яка виконує цирковий номер на ланцюгах.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Кожного ефіру у складі зіркового журі з’являється ще один суддя. У п’ятому випуску додаткове крісло суддів зайняв олімпійський чемпіон Жан Беленюк.