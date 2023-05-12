13 травня 2023 увесь світ дізнається ім’я переможця цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення. У фіналі виступлять представники 26 країн, але тільки одному вдасться перемогти.

Сам конкурс складається із кількох етапів: внутрішнього нацвідбору, двох півфіналів і фіналу. Проте не всім країнам доводиться боротися за вихід до фіналу.

У 2022 році Україна перемогла на Євробаченні, тому автоматично потрапляє у фінал, проте країни Великої пʼятірки мають гарантоване місце у фіналі щорічно.

Факти ICTV дізнавалися, що таке Велика п’ятірка, як вона утворилася, які країни туди входять і чому їхні представники автоматично потрапляють у фінал Євробачення.

Велика п’ятірка Євробачення: що це та як утворилася Відповідно до регламенту конкурсу, виконавці, які представляють країни Великої п’ятірки, не повинні брати участь у півфіналі, адже їм гарантовано місце у фіналі. До таких країн належать: Іспанія Німеччина Франція Італія Велика Британія Після Другої світової війни, у Європейської мовної спілки з’явилася ідея створити міжнародний пісенний конкурс, де б усі країни брали участь у єдиній телевізійній програмі, яка транслювалася б одночасно в усіх країнах, що є членами спілки. Перший конкурс відбувся 24 травня 1956 року в місті Лугано, Швейцарія. Тоді сім країн представили по дві пісні. Проте поняття Велика пʼятірка зʼявилося значно пізніше. Спершу у 2001 році сформувалася Велика четвірка, яку утворили Іспанія, Німеччина, Велика Британія та Франція – головні спонсори Євробачення та, власне, представники Європейської мовної спілки. Через 10 років до них долучилася Італія, тож четвірка перетворилася на Велику пʼятірку.