13 травня 2023 увесь світ дізнається ім’я переможця цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення. У фіналі виступлять представники 26 країн, але тільки одному вдасться перемогти.
Сам конкурс складається із кількох етапів: внутрішнього нацвідбору, двох півфіналів і фіналу. Проте не всім країнам доводиться боротися за вихід до фіналу.
У 2022 році Україна перемогла на Євробаченні, тому автоматично потрапляє у фінал, проте країни Великої пʼятірки мають гарантоване місце у фіналі щорічно.
Факти ICTV дізнавалися, що таке Велика п’ятірка, як вона утворилася, які країни туди входять і чому їхні представники автоматично потрапляють у фінал Євробачення.
Велика п’ятірка Євробачення: що це та як утворилася
Відповідно до регламенту конкурсу, виконавці, які представляють країни Великої п’ятірки, не повинні брати участь у півфіналі, адже їм гарантовано місце у фіналі. До таких країн належать:
- Іспанія
- Німеччина
- Франція
- Італія
- Велика Британія
Після Другої світової війни, у Європейської мовної спілки з’явилася ідея створити міжнародний пісенний конкурс, де б усі країни брали участь у єдиній телевізійній програмі, яка транслювалася б одночасно в усіх країнах, що є членами спілки.
Перший конкурс відбувся 24 травня 1956 року в місті Лугано, Швейцарія. Тоді сім країн представили по дві пісні.
Проте поняття Велика пʼятірка зʼявилося значно пізніше. Спершу у 2001 році сформувалася Велика четвірка, яку утворили Іспанія, Німеччина, Велика Британія та Франція – головні спонсори Євробачення та, власне, представники Європейської мовної спілки.
Через 10 років до них долучилася Італія, тож четвірка перетворилася на Велику пʼятірку.
Право проходити відбір автоматично надано цим країнам через те, що вони є головними спонсорами конкурсу.
Правила конкурсу для Великої пʼятірки
Загалом правила Євробачення для них трішки відрізняються.
Країни Великої пʼятірки мають провести внутрішній нацвідбір та обрати представника, але їхні виконавці не повинні змагатися у двох півфіналах за місце у гранд-фіналі.
Це і є головна відмінність між країнами Великої пʼятірки та іншими представниками.
Хто представлятиме країни Великої пʼятірки у 2023 році
- Іспанія: Бланка Палома – EaEa
- Німеччина: Lord of the Lost – Blood & Glitter
- Франція: La Zarra – Evidemment
- Італія: Марко Менгоні – Due vite
- Велика Британія: Мае Муллер – I Wrote A Song
Скільки разів країни Великої пʼятірки перемагали на Євробаченні
Велика Британія брала участь у конкурсі з 1957 року. Британські артисти пʼять разів здобували перемогу:
- 1997 рік Katrina and The Waves – Love Shine a Ligh
- 1981 рік Bucks Fizz – Making your mind up
- 1976 рік Brotherhood of Man – Save Your Kisses for Me
- 1969 рік Lulu – Boom Bang-A-Bang
- 1967 рік Sandie Shaw – Puppet on a String
Італія бере участь у конкурсі з 1956 року з тривалою перервою між 1997 і 2010 роками. Італійські артисти тричі перемагали на конкурсі:
- 2021 рік Måneskin – Zitti e buoni
- 1990 рік Toto Cutugno – Insieme: 1992
- 1964 рік Gigliola Cinquetti – Non Ho L’Età
Німеччина – одна з країн, яка брала участь у найпершому конкурсі Євробачення 1956 року. За весь час виступів виконавці від Німеччини перемагали двічі:
- 2010 рік Lena – Satellite
- 1982 рік Nicole – Ein bisschen Frieden
Іспанські артисти теж вигравали Євробачення двічі:
- 1969 рік Salomé – Vivo cantando
- 1968 рік Massiel – La la la
Франція брала участь в конкурсі пісні Євробачення щороку з моменту його заснування в 1956-му, окрім 1974 та 1982 років. Французи перемагали на конкурсі пʼять разів:
- 1969 рік Frida Boccara – Un Jour, Un Enfant
- 1965 рік France Gall – Poupée de cire, poupée de son
- 1962 рік Isabelle Aubret – Un premier amour
- 1960 рік Jacqueline Boyer – Tom Pillibi
- 1958 рік André Claveau – Dors, Mon Amour