Американська компанія Netflix продовжує випускати довгоочікувані премʼєри.

Загалом, у 2023 році Netflix запланував реліз 49 фільмів.

Які премʼєри вийдуть у квітні 2023 на Netflix, розповідають Факти ICTV.

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Премʼєри квітня 2023 на Netflix

Oh Belinda/Ах, Белінда

Жанр: комедія, драма.

Римейк популярної комедії 1986 року “Ах, Белінда” вийде вже 7 квітня 2023 року.

Сюжет розгортається навколо молодої актриси Серап, яка мала ідеальне телевізійне життя. Дівчина була оточена славою: постійні зйомки, любов шанувальників і жодних побутових турбот.

Одного разу Серап довелося грати звичайну типову домогосподарку в рекламі шампуню “Белінда”. Під час зйомки виникали труднощі із сценою, де актриса виходила з душової, адже Серап мала “недостатньо переконливий вигляд”. Коли дівчина укотре виходить із душу – навколо нікого немає. Вона опиняється в квартирі, де бігають двоє дітей, а на дивані сидить незнайомий чоловік.

Героїню всі сприймають за Насіє – дівчину-домогосподарку з реклами. Тож Серап доведеться повернути своє імʼя і минуле життя.

Beef/Сварка

Жанр: теледрама, телекомедія.

Денні Чо – простий підрядник, якому майже завжди не щастить. Емі Ла – успішна жінка, для якої бізнес – це все її життя.

Одного разу життєві шляхи незнайомців перетинаються через аварію на дорозі. Протягом 10 серій героїв поглинають жорстка ворожнеча та протистояння.

Реліз серіалу заплановано на 6 квітня 2023 року.

Transatlantic/За океан

Жанр: теледрама, телесеріал на основні книжок.

Мінісеріал “За океан” є екранізацією популярного роману Джулі Оррінгер “The Flight Portfolio”.

Американський журналіст Варіан Фрай 1940 року прибув до Франції та організовує Комітет надзвичайного порятунку. Він, разом із однодумцями, планує допомогти художникам, письменникам та іншим біженцям втекти з Європи під час Другої світової війни.

Премʼєра відбудеться 7 квітня 2023 року.

Seven Kings Must Die/Сім королів мають померти

Жанр: історичний, пригодницький бойовик-драма, на основі книжок.

Фільм “Сім королів мають померти” продовжить історію серіалу “Останнє королівство”. Спадкоємці короля Едуарда намагаються поділити корону і посісти місце на троні. Тоді як головний герой Уттред, разом зі своїми товаришами, починає подорож з метою обʼєднати Англію в одне ціле. Проте на шляху героїв зʼявляються різні перешкоди, зокрема й політичні інтриги.

Фільм вийде 14 квітня 2023 року.

Hunger/Голод

Жанр: драма, трилер

20-річна дівчина Аой живе в старому кварталі Бангкока. Одного разу вона отримує у спадок сімейний ресторан і вирішує взятися за керівництво. Аой знаходить талановитого шеф-кухаря Пола, який зміг збільшити кількість відвідувачів. Він привів свою команду, яка називається “Голод”. З часом дівчина починає помічати іншу сторону видатного кухаря. А зовсім скоро Аой зрозуміє, наскільки жорстоко Пол бореться з конкурентами. Це змусить героїню піти на ризик і вступити у боротьбу з лютим ворогом та його “голодною” командою.

Реліз заплановано на 8 квітня 2023 року.