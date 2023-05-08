Співачка Настя Каменських привітала Потапа з днем народження. Артистка вирішила не писати величезний текст із побажаннями, але теплі слова показали всю її любов до чоловіка.

Привітання з 42-річчям Настя опублікувала в Instagram.

– Що б не сталося в цьому Всесвіті або в якомусь іншому – я з тобою, Потап. Я кохаю тебе, – заявила Каменських.

Артистка також показала спільний з чоловіком знімок, де вони обіймаються і посміхаються на камеру. Деякі користувачі зазначили, що у них давно не було спільних фото, що тільки підігрівало чутки про розлучення.

Шанувальники Насті приєдналися до привітань:

Здоров’я йому!

Бережіть одне одного.

Льошо, з Днем Народження! Настю, щастя вам і бережіть своє кохання. Ви такі прекрасні!

Ну слава Богу. Хіба можна так довго без ваших спільних фоток?

Нагадаємо, що 4 травня Потап привітав Настю Каменських із днем народження. У пари важливі дні в календарі розташовані дуже близько. У теплому привітанні продюсер назвав Настю жабеням, найкращою дружиною, співачкою і людиною з найкрасивішою душею. На початку травня 2023 року артистці виповнилося 36 років.